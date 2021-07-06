الامارات | منتخب الناشئين في مجموعة الجزائر وليبيا وجيبوتي بكأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين في مجموعة الجزائر وليبيا وجيبوتي بكأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت في القاهرة، أمس، قرعة بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً، التي ستقام فعالياتها في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو الجاري إلى 15 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب الناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الجزائر، ليبيا، وجيبوتي، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية، المغرب، فلسطين، والكويت، والمجموعة الثالثة منتخبات تونس، العراق، موريتانيا، واليمن، وضمت المجموعة الرابعة مصر، البحرين، الصومال، ولبنان.

وتُقام منافسات البطولة بنظام المجموعات من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في عام 2011 في ضيافة السعودية، وفاز بلقبها الأخضر السعودي، ونال منتخب سورية الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وحقق لقبها صاحب الأرض، وجاء المنتخب العراقي في الوصافة.

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