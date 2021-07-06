الامارات | 6 صفقات جنت الأندية عوائد مالية من بيعها بعد الاستفادة منها فنياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 صفقات جنت الأندية عوائد مالية من بيعها بعد الاستفادة منها فنياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح اللاعب الإيطالي إيغور كورنادو هو الاسم الأبرز في سوق انتقالات دوري الخليج العربي، بعد رحيله عن الشارقة إلى الدوري السعودي في صفقة قياسية تبلغ قيمتها 12 مليون يورو، ليكرر لاعب «الملك» التجارب السابقة الناجحة لأندية الدوري في الاستفادة فنياً من تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب، إلى جانب الربح مادياً من إعادة بيعهم.

ومنذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009 تكبدت الأندية العديد من الخسائر المادية بسبب غياب الجانب الاستثماري في صفقات التعاقد مع اللاعبين الأجانب، بينما تبرز سبع صفقات جنت الأندية عوائد مالية من بيعها بعد الاستفادة منها فنياً.. «الإمارات اليوم» تستعرضها على النحو التالي.

للإطلاع على أبرز سبع صفقات جنت الأندية عوائد مالية من بيعها بعد الاستفادة منها فنياً، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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