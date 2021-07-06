الامارات | محمد سبيل: أتوقع منافسة كلباء على بطولة في الموسم المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سبيل: أتوقع منافسة كلباء على بطولة في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب اتحاد كلباء، محمد سبيل، المستوى الفني الذي ظهر عليه فريقه في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي بأنه يحفزه على تقديم مستويات فنية أفضل، ويرفع من سقف تطلعات الفريق في الموسم المقبل، معبّراً عن اعتزازه بدوره الفني في الفريق، خصوصاً أنه شارك أساسياً في أغلب المباريات طوال الموسم.

وقال محمد سبيل (29 سنة) لـ«الإمارات اليوم»: «خضت في الموسم الماضي تجربة فنية أعتز فيها كثيراً، لكونها أسهمت في تحقيق النمور مركزاً مميزاً، وأن يحصد نقاطاً كثيرة، ما يدعو للمزيد من الالتزام والمثابرة مع الفريق».

وتابع: «في ظل الانتدابات والاستقرار الفني أتوقع المنافسة على بطولة في الموسم المقبل، وشخصياً أعتز بتجربة الموسم الماضي التي كانت ناجحة بكل المقاييس، وأتوقع الأفضل مستقبلاً، وأشكر المدرب دا سيلفا على منحي الفرصة بشكل طيب، والحمد الله أثبتّ أني أستحقها».

وعن مدى تفاؤله بالموسم الجديد، قال محمد سبيل: «متفائل وزملائي، بموسم جميل آخر، خصوصاً مع الانتدابات الجديدة والاستقرار الفني الذي حافظت عليه إدارة شركة كرة القدم في النادي».

وعن حظوظ الأبيض الإماراتي في التصفيات المونديالية المقبلة، قال: «المرحلة المقبلة للمنتخب هي الأصعب رغم وجود منتخبنا في مجموعة تعتبر أقل صعوبة من المجموعة الأخرى، لكننا متفائلون بالعبور لكأس العالم، وأتوقع أن المنتخب الايراني هو أقوى منتخب يصادفنا».

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