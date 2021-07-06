الامارات | 3 أعواد ثقاب تشعل فتيل مواجهة إيطاليا وإسبانيا الليلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعواد ثقاب تشعل فتيل مواجهة إيطاليا وإسبانيا الليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشتعل فتيل مواجهة إيطاليا وإسبانيا بأربعة أعواد ثقاب، بحثاً عن بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، على ملعب ويمبلي في لندن.

التقى المنتخبان 37 مرة، ففاز كل منهما 11 مرة، وتعادلا في 15 مباراة، وفي كأس أوروبا، فازت إيطاليا مرتين، وإسبانيا مرة، وتعادلا ثلاث مرات، وبعد الفراغ من قمة الليلة سيلتقيان مجدداً في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو في ميلانو، في السادس من أكتوبر المقبل.

«الإمارات اليوم» ترصد ثلاثة محاور أساسية للحوار الكروي الكبير، من شأنها أن تشعل المواجهة، على النحو التالي:

تصفية حساب

يأمل مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، تصفية حساب قديم مع نظيره الإيطالي، فعندما كان لاعباً لـ«الماتادور» في مونديال أميركا 1994، تلقى ضربة على أنفه من مدافع إيطاليا ماورو تاسوتي، فسال الدم منه ملطخاً قميصه، لكن الحكم تاسوتي لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة إسبانيا في نهاية المباراة كانت ستجرّ الفريقين إلى خوض وقت إضافي، وخرج المنتخب الإيطالي فائزاً 2-1، في وقت عاقب الاتحاد الدولي لاحقاً الحكم بإيقافه ثماني مباريات.

موراتا و«اليوفي»

تتركز الأنظار على المواجهة الفردية بين أصدقاء الأمس أعداء اليوم، بمواجهة المهاجم الإسباني موراتا لزميليه السابقين في يوفنتوس، بونوتشي وكيليني، اللذين سيتحولان إلى ألد أعدائه الليلة، فهما يعرفان تماماً مواطن القوة والضعف في موراتا، ويأملان إيقافه ومنعه عن شباك الحارس دوناروما.

مانشيني وإنريكي

رغم البداية البطيئة لرجال إنريكي، ومواجهة خطر الخروج من دور المجموعات، بعد تعادلين مع السويد سلباً وبولندا 1-1، إلا أنهم انفجروا أمام سلوفاكيا 5-صفر، وهذه النتيجة تحديداً منحتهم الدافع لتجاوز كرواتيا في ثمن النهائي، وسويسرا بنصف النهائي.أما مدرب إيطاليا، روبيرتو مانشيني، فيمتلك العصا السحرية التي حولت «الآزوري» إلى منتخب مرعب، فتغلب على تركيا وسويسرا 3-صفر وويلز 1-صفر، وتصدر مجموعته، ثم أقصى النمسا في ثمن النهائي، وبلجيكا المصنفة أولى عالمياً في ربع النهائي.

يذكر أن إيطاليا حققت 13 انتصاراً متتالياً، كما أنها لم تتذوق الخسارة في آخر 32 مباراة (27 فوزاً وخمسة تعادلات).

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