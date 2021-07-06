الامارات | بروبرت مديراً لإدارة قضاة الملاعب.. وميلين مديراً فنياً

شكرا لقرائتكم خبر عن بروبرت مديراً لإدارة قضاة الملاعب.. وميلين مديراً فنياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم عن تعيين الإنجليزي لي بروبرت مديراً لإدارة الحكام، وريتشارد ميلين مديراً فنياً، في إطار المساعي الرامية لتطوير أداء الحكام الإماراتيين، ورفع مستوياتهم.

وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس: «جاء اختيار لي بروبرت استناداً إلى خبرته الميدانية الواسعة في مجال التحكيم، والتي تمتد لأكثر من 20 عاماً، بوصفه حكماً عاملاً بالاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، وبدأ لي مشواره مع التحكيم في عام 1999، وانضم إلى حكام النخبة لإدارة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في 2007، وخلال مسيرته التحكيمية الطويلة أدار لي بروبرت عدداً كبيراً من المباريات المهمة، من بينها نهائي كأس إنجلترا في عام 2014».

وأضاف: «كما يعتبر ريتشارد ميلين، المدير الفني الجديد لإدارة الحكام، من المختصين المميزين في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي، حيث عمل مسؤولاً إقليمياً عن تطوير وتدريب الحكام».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، سالم الشامسي، إن «تعيين لي بروبرت وريتشارد ميلين، يأتي ضمن خطط اللجنة لتطوير جهاز التحكيم، وتدريب الحكام وتأهيلهم للقيام بمهامهم على المستويين المحلي والقاري»، مشيراً إلى أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية يستهدف تحسين قدرات قضاة الملاعب وتطوير مستوياتهم.

وأضاف: «اختيار مدير إدارة الحكام والمدير الفني، جاء من واقع الخبرة الكبيرة التي يتمتعان بها، ونأمل أن يستفيد منها حكامنا في رفع قدراتهم، واكتساب مزيد من المعارف التي تعينهم على تحسين الأداء، والظهور بالصورة اللائقة، خصوصاً أن الاتحاد يضع ثقته الكاملة في الكادر الوطني، ويدعمه بقوة».

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