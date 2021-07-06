الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جشك

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب شباب الأهلي أحمد جشك، أنهى إجراءات تجديد إعارته لفريق اتحاد كلباء لموسم إضافي، بعد التألق الذي ظهر عليه اللاعب الموسم الماضي مع كلباء.

ريناتو

ذكرت صحيفة «توركيدور» البرازيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ريناتو أوغوستو خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن لاعب بكين الصيني لديه عرض آخر من فلامينغو البرازيلي.

عروض

استغرب وكيل أعمال لاعبين عدم قبول لاعبه المواطن العروض الجيدة التي تلقاها للعب في دوري الخليج العربي بداعي أنها بعيدة عن مكان سكنه، وبحجة أنه لا يريد السفر بشكل دائم.

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