شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 5 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تأكيدًا لليوم السابع: فيفا يقر بأحقية باتشيكو فى 450 ألف يورو فقط، حسين لبيب: بن شرقى زملكاوى ولم نتفق على أى أرقام بشأن التجديد.

تأكيدًا لليوم السابع: فيفا يقر بأحقية باتشيكو فى 450 ألف يورو فقط

تلقى نادى الزمالك حكما نهائيا من لجنة فض المنازعات بالفيفا فى قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، والذى تقدم بشكوى للفيفا للحصول على مليون و700 ألف يورو قيمة باقى عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي.

الزمالك يكشف أسباب الاحتجاج على لائحة السلة

كشف ياسر عبد الوهاب، مدرب فريق سلة الزمالك، أن النادى احتج على لائحة اتحاد كرة السلة بسبب بند واحد، وهو استقدام اللاعبين فى الموسم الجديد، والذى سيمثل حيرة للجهاز الفنى.

كارتيرون يستغل إجازة الزمالك لحسم ملف الصفقات والراحلين

يستغل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فترة الإجازة التى منحها للاعبين والتى تمتد لـ 11 يومًا ابتداء من اليوم، الاثنين، لفتح ملف الصفقات التى سيتم الاستقرار على دخول الإدارة فى مفاوضات جادة مع أنديتها لحسمها بشكل رسمى من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.