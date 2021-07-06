شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يوجه رسالة لـ خالد قمر بعد حسم مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق خالد قمر، نجم هجوم الاتحاد السكندري، إشادة خاصة من مدربه حسام حسن، بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق على الإسماعيلي في ملعب الدراويش بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفا وصنع آخر، ليكون أفضل لاعبى المباراة.

وحرص حسام حسن على تهنئة قمر بعد المباراة بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مؤخرا، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في آخر 3 مباريات موقعا على هدفين في مرمى المقاصة وهدفا في مرمى الإسماعيلى.

قمر الذى عانى فترة كبيرة من الاستبعاد حصل على الفرصة مع إصابة رزاق سيسيه التي أبعدته لنهاية الموسم، وكذلك غياب الجامايكي روماريو ويلياميز في بلاده والتمرد على العودة.

ووجه العميد وجهازه الفني رسالة لقمر، مطالبين اللاعب بالاستمرار في مستواه وقدراته التهديفية، ليكون العامل الحاسم في بقاء واستمرار الفريق بالمربع الذهبي، وهو الحلم الوحيد المتبقى لجماهير زعيم الثغر بعد وداع الكأس مبكرا.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 1/2 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية، وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 نجح محمد عبد الغني، لاعب الاتحاد السكندري، فى إحراز هدف الفوز.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزي، محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى، عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحى، صبرى رحيل ، محمود رزق ، السيد سالم ، مروان عطية، أحمد مانجا، هشام صالح ، خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، عمار حمدى، خالد قمر.

بهذة النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفا.