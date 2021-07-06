شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم 5 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: موسيمانى يبدأ خطة تجهيز على لطفى لأصعب فترة فى الأهلى، الأهلي يستعيد بدر بانون فى مواجهة المقاولون العرب بعد انتهاء الإيقاف .

الأهلي يستعيد بدر بانون فى مواجهة المقاولون العرب بعد انتهاء الإيقاف

يستعيد فريق الأهلي جهود لاعبه المغربى بدر بانون مدافع الفريق فى مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخميس المقبل، بعد غيابه عن مواجهة سموحة للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على تجهيز على لطفى حارس مرمى الفريق لخلافة زميله محمد الشناوى بتشكيلة المارد الأحمر، لاسيما مع اقتراب موعد مشاركة الشناوى فى أولمبياد طوكيو، ويعكف موسيمانى على تجهيز لطفى نفسياً عن طريق عقد جلسات مع الحارس لتجهيزه معنوياً للعودة للظهور فى تشكيل الأهلى بعد طول غياب، لاسيما أنه تألق فى آخر ظهور أمام الزمالك بالدورى فى مايو الماضى وتصدى لكرات خطيرة بجانب تصديه لركلة جزاء خلال المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

الأهلي يبحث مع سفارة مصر بالمغرب ترتيبات نهائى أفريقيا أمام كايزر تشيفز

فتح مسئولو النادي الأهلي خطوط اتصال موسعة مع السفارة المصرية بالمغرب للترتيب لرحلة المارد الأحمر فى الدار البيضاء لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

محمد محمود يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى بالأهلى