شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، العديد من الأخبارالرياضية المهمة، أبرزها: 146 لاعبا مصريا فى أولمبياد طوكيو 2020، الأهلي يستعيد بدر بانون فى مواجهة المقاولون العرب بعد انتهاء الإيقاف، تأكيدًا لليوم السابع: فيفا يقر بأحقية باتشيكو فى 450 ألف يورو فقط.

الاتحاد السكندري يخطف فوزا قاتلا على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

انتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز زعيم الثغر 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني، لاعب الاتحاد السكندري، فى إحراز هدف الفوز.

تلقى نادى الزمالك حكما نهائيا من لجنة فض المنازعات بالفيفا فى قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، والذى تقدم بشكوى للفيفا للحصول على مليون و700 ألف يورو قيمة باقى عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي.

الرجاء المغربى يُحدد 4 ملايين دولار لبيع بن مالانجو

كشف مصدر مقرب من المهاجم الكونغولى بن مالانجو، لاعب الرجاء المغربى، عن المطالب المالية لناديه من أجل بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن الزمالك يرغب فى التعاقد مع اللاعب لتدعيم الهجوم بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون موافقته على ضم اللاعب.

146 لاعبا مصريا فى أولمبياد طوكيو 2020

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية العدد النهائى للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها 23 يوليو الجارى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتضمنت 146 لاعبا ولاعبة، بواقع 86 لاعباً و48 لاعبة، ويكون 134 لاعبا أساسيا و12 احتياطيا.

الزمالك يكشف أسباب الاحتجاج على لائحة السلة