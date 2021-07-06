حسام حسن: رفضت عرضين من فريق بإمكانيات كبيرة احتراما للاتحاد السكندري

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القاهرة - سامية سيد - كشف حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه رفض عرضين من فريق مصري بإمكانيات كبيرة جدا احتراما للتعاقد الساري مع زعيم الثغر، مشيدا بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بمحمد مصيلحي، رئيس النادي السكندري، والاحترافية التي يتعامل بها مع ملف الكرة.

وأشاد حسام حسن، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي بعد الفوز الذي وضع الفريق في المربع الذهبي.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لاعبو الفريق نفذوا المطلوب منهم أمام الإسماعيلي، ونعيش ظروف صعبة وغيابات مؤثرة للغاية، لاعب مثل سيسيه عنصر مهم في الفريق ونفتقده بسبب الإصابة".

وأضاف المدير الفني لزعيم الثغر: "نسعى للتواجد في المربع الذهبي بنهاية الموسم، ونملك الأدوات وكل منظومة الاتحاد تعمل بحب من أجل الكيان، وسعيد بتواجدى في هذا الصرح الكبير، وإن شاء الله سأكون مستمرا في قيادة الفريق في الفترة المقبلة".

وختم حسام حسن: "ما يتعرض له نادي الاتحاد السكندري هذا الموسم ما بيحصلش في أي ناد، ونعانى من غيابات مؤثرة كان آخرها خالد الغندور الذى سيغيب فترة طويلة بسبب كسر في عظمة الوجه".