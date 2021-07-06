شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: 146 لاعبا مصريا فى أولمبياد طوكيو 2020، صفقة تبادلية.. الأهلي يضم ثنائي سموحة مقابل ناصر ماهر فى الصيف،تأكيدًا لليوم السابع: فيفا يقر بأحقية باتشيكو فى 450 ألف يورو فقط.

تأكيدًا لليوم السابع: فيفا يقر بأحقية باتشيكو فى 450 ألف يورو

تلقى نادى الزمالك حكما نهائيا من لجنة فض المنازعات بالفيفا فى قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك، والذى تقدم بشكوى للفيفا للحصول على مليون و700 ألف يورو قيمة باقى عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي. الاتحاد السكندري يخطف فوزا قاتلا على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف انتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز زعيم الثغر 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية. تقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر في الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 78 عن طريق اري بابل، وفي الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغني لاعب الاتحاد السكندري فى إحراز هدف الفوز. تعادل فريق مصر المقاصة تحت قيادة مدربه الجديد محمد عبد الجليل، مع وادي دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز. استبعاد إصابة أحمد الشناوى بقطع فى الرباط الصليبى.. والأشعة تحدد استبعد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، تعرض أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، على خلفية إصابته فى مواجهة إنبى التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. صفقة تبادلية.. الأهلي يضم ثنائي سموحة مقابل ناصر ماهر فى الصيف كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة سموحة طلبت من نظيرتها فى الأهلى، بشكل رسمي، ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، فى ظل عدم مشاركته بشكل مستمر مع الأهلي، فضلاً عن نجاح اللاعب الشاب خلال فترة إعارته السابقة للفريق السكندري.

الرجاء المغربى يُحدد 4 ملايين دولار لبيع بن مالانجو

كشف مصدر مقرب من المهاجم الكونغولى بن مالانجو، لاعب الرجاء المغربى، عن المطالب المالية لناديه من أجل بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن الزمالك يرغب فى التعاقد مع اللاعب لتدعيم الهجوم بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون موافقته على ضم اللاعب.

146 لاعبا مصريا فى أولمبياد طوكيو 2020

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية العدد النهائى للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها 23 يوليو الجارى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتضمنت 146 لاعباً ولاعبة، بواقع 86 لاعباً و48 لاعبة، ويكون 134 لاعباً أساسياً و12 احتياطياً.

أحمد الأحمر مرشحا لحمل علم مصر فى أولمبياد طوكيو

أصبح أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد مرشحًا بقوة لحمل علم مصر فى حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021 بعدما حمله فى نسخة ريو دى جانيرو 2016.

الزمالك يكشف أسباب الاحتجاج على لائحة السلة