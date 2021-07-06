شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك: تخفيض عقوبة باتشيكو لتفهم فيفا ظروف الزمالك وموقفنا قوي مع ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن اللجنة نجحت في تخفيض عقوبة البرتغالى جايمى باتشيكو من مليون و700 ألف يورو إلى 450 مليون يورو، وهذا موقفنا من فرجانى ساسى.

وقال عمرو أدهم، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "باتشيكو طالب بمليون و700 ألف يورو من الزمالك وده طلب وليس حكم على الزمالك، ومنح الزمالك مهلة شهر للسداد، ولكن الزمالك لم يلتزم بهذا الاتفاق، مما أدى إلى شكوى باتشيكو للفيفا".

وأضاف عضو الزمالك: "باتشيكو غادر الزمالك 13 مارس والنادى كان يجب أن يدفع له باقى مستحقاته في أبريل، وكان له باقى مستحقات 400 ألف يورو وشهرين من راتبه بجانب مدة عقده، ليصبح المبلغ مليون و700 ألف يورو".

وتابع: "كان يجب على اللجنة السابقة الرد على شكوى فيفا الخاصة بـ باتشيكو بدلا من مخاطبة المدرب البرتغالى، وخاطبنا مترجم باتشيكو من أجل التواصل معه، وحل الأمر بشكل ودى والمدرب البرتغالى رحب مباشرة".

واستطرد: "أرسلنا مذكرة إلى فيفا مذكرة في 27 يونيو الماضى لشرح كافة الملابسات عدم رد الزمالك على شكوى باتشيكو في 13 مايو، بأن مجلس الإدارة تم تجميده وجاءت لجنة مؤقتة تدير النادى ثم استقالت وجاءت اللجنة الحالية".

وأردف: "الحكم جاء بـ450 ألف يورو وهى قيمة مستحقات باتشيكو المتأخرة بجانب الشهرين الشرط الجزائى، واللجنة الحالية تسعى بكل قوة لحل أزمة فرجانى ساسى بشكل ودى ولكن لن تنازل عن حق الزمالك".

وقال أدهم: "فرجانى ساسى سيظل لاعبا في الزمالك حتى 26 أغسطس المقبل، وموقفنا سليم في موضوع فرجانى ساسى لأن عقده مع الزمالك ولن نفرط في حق الزمالك".

واختتم: "موقفنا في قضية كهربا قوى جدا وننتظر الحكم النهائي في القضية التي من المرجح أن يكون لصالحنا، ومتورطون في قضية أتشيمبونج بسبب عدم تقاضى المحامى البرتغالى الموكل لحل هذه القضية أتعابه، وبالتالي لم يحضر جلسة الفيفا، وإجمالي الغرامات المطلوب دفعها 17 مليون دولار، وتم تخفيض جزء منها اليوم.