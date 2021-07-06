شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الأهلي قادر على حصد العاشرة في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، عن حظوظ الأهلي في حصد لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا في النهائي المرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو الجاري بالمغرب.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "الأهلي قادر على حصد اللقب العاشر والحادي عشر والثاني عشر وإلى ما لا نهاية من البطولات، لأن الأهلي منظومة ناجحة تملك كل مقومات التوهج وحصد جميع الألقاب".

وأضاف: "موسيمانى مدرب ناجح على المستوى الفني وحقق أكثر من المطلوب، لم يكن هناك شيء أمام الأهلي يتحقق وفشل فيه موسيمانى، وبالتالي المدرب يساعد الفريق والفريق يساعد المدرب والمنظومة تسير بشكل جيد".

وتابع: "الأهلى يملك لاعبين مميزين للغاية ومنهم أفشة الذي دربته في بيراميدز وأعلم امكانياته الكبيرة، وكذلك محمد شريف المتوهج هجوميا، وديانج الذي أعتبره أهم صفقات الأهلى والكرة المصرية في السنوات الأخيرة".

وعلق حسام حسن على اختيارات القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي قائلا: "محمد الشناوى أفضل حارس في مصر بكل تأكيد، لكن كنت أـمنى عدم ضم حارس في ظل المستويات التي يقدمها محمد صبحي مع الاتحاد، وكذلك كان يجب ضم لاعب وسط بدل أحد المدافعين الونش وحجازي وكنت أرشح أفشة لهذا الدور".