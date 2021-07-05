شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة استكشاف المقاولون العرب قبل موقعة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون 5 مباريات لفريق المقاولون العرب؛ من أجل دراسة المنافس جيدا قبل مواجهة الفريقين الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز.

ويشاهد موسيماني مع جهازه المعاون ملخص لفريق المقاولون العرب في آخر 5 مباريات خاضها في بطولة الدوري، من أجل التعرّف عليه عن قرب واستكشاف نقاط القوة والضعف فيه.

كما طلب موسيماني من جهازه المعاون شريط مباراة الفريقين في الدور الأول التى أقيمت في يناير الماضي وفاز فيها الأهلي 3-2.

على صعيد متصل، يستعيد فريق الأهلي جهود لاعبه المغربى بدر بانون، مدافع الفريق، فى مواجهة المقاولون العرب، بعد غيابه عن مواجهة سموحة للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة سموحة والتي جمعت الفريقين أمس الأحد، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد.

ويرغب الجهاز الفني في تحضير لاعبيه فنيا وذهنيا للمباراة القادمة التي يسعى خلالها لتحقيق الفوز ومن بعدها مباراة المقاصة يوم الأحد قبل غلق ملف الدوري من أجل الاستعداد الجيد لمباراته ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يسعى الفريق الأحمر للفوز بها والتتويج بالنجمة العاشرة في مسيرته القارية.