شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد نتائج مسابقات الموسم عدا الدورى الممتاز وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج مسابقات الموسم الحالي بعد انتهائها، عدا مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.. وجاءت النتائج على النحو التالي:
• تأهل أندية الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو من المجموعات الثلاثة للقسم الثاني لمسابقة الدوري العام للقسم الأول.
• تأهل الأندية التالية للقسم الثاني عن مجموعات القسم الثالث الاثنى عشر وهي على الترتيب: المدينة المنورة والبداري وملوي ومركز شباب طامية والمصرية للاتصالات وبنها وبورفؤاد وصيد المحلة وشيكو وبلبيس والمجد بالأسكندرية والمصري بالسلوم.
• وفي مسابقات الناشئين:
- فوز الأهلي ببطولة مواليد 2001
- فوز الزمالك ببطولة مواليد 2003
- فوز الأهلي عن طريق القرعة ببطولة مواليد 2006
- فوز حرس الحدود ببطولة كأس مصر للشباب مواليد 2001.
• وفي الكرة النسائية: فوز وادي دجلة القسم الأول للدوري، كما تأهل من القسم الثاني منتخب السويس ومركز شباب المعمورة ومستقبل وطن ، بالإضافة إلى فوز الجونة ببطولة كأس مصر.
• فوز الإعلاميين بدوري كرة الصالات وتأهل من القسم الثاني كل من مستقبل وطن والاتصالات.
• بالنسبة للفرق الهابطة للدرجة الأدنى جاءت على النحو التالي:
أولا: القسم الثاني للدوري العام :
-المجموعة الأولى: شبان قنا واسمنت أسيوط ومركز شباب سمسطا وطهطا.
- المجموعة الثانية: جمهورية شبين وسرس الليان والنجوم وطنطا
- المجموعة الثالثة: الجزيرة بمطروح ومالية كفر الزيات وبني عبيد وبيلا.
ثانيًا القسم الثالث للدوري العام:
- المجموعة الأولى: وادي النيل و الهلال والجمهورية بدراو
- الثانية: مكة المكرمة و مركز شباب سوهاج ومركز شباب نجوع مازن
- الثالثة: الوليدية والوادي الجديد والهنداو
- الرابعة: مركز شباب أطسا و مركز شباب أبشواي وأهناسيا
- الخامسة: مركز شباب أوسيم و مركز شباب الصف و جينيس و6 أكتوبر
- السادسة: بهتيم وايروسبورت ومركز شباب قليوب ومركز شباب سراي القبة
- السابعة: القنطرة غرب وسماد السويس وغزل السويس ومركز شباب أبو صوير
- الثامنه: مركز شباب شباس الشهداء ومركز شباب الحنفي والزعفران ومطوبس
- التاسعة: كهرباء طلخا وعمال المنصورة واتحاد المنزلة ودقادوس
- العاشرة: عرب الرمل وديرب نجم ومركز شباب عرابي ومركز شباب ديرب نجم
- الحادي عشر: مركز شباب العبور مركز شباب حوش عيسى ومركز شباب كفر بولين ورشيد
- الثاني عشر: أ. مركز شباب بالوظة ب. الشرطة بمطروح ومركز شباب برج العرب.
• الكرة النسائية:
- القسم الأول: القلعة ودلفي ومركز شباب البرجاية ومركز شباب أجا وكفر سعد
- القسم الثاني: أ. النوبة بالسويس وشباب مطروح والسكة الحديد
- ب: اتحاد الشرطة والأسواق الحرة وشبان أسيوط.
• كرة الصالات: مصر للمقاصة ومركز شباب القنايات