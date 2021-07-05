شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد نتائج مسابقات الموسم عدا الدورى الممتاز وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج مسابقات الموسم الحالي بعد انتهائها، عدا مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.. وجاءت النتائج على النحو التالي:

• تأهل أندية الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو من المجموعات الثلاثة للقسم الثاني لمسابقة الدوري العام للقسم الأول.

• تأهل الأندية التالية للقسم الثاني عن مجموعات القسم الثالث الاثنى عشر وهي على الترتيب: المدينة المنورة والبداري وملوي ومركز شباب طامية والمصرية للاتصالات وبنها وبورفؤاد وصيد المحلة وشيكو وبلبيس والمجد بالأسكندرية والمصري بالسلوم.

• وفي مسابقات الناشئين:

- فوز الأهلي ببطولة مواليد 2001

- فوز الزمالك ببطولة مواليد 2003

- فوز الأهلي عن طريق القرعة ببطولة مواليد 2006

- فوز حرس الحدود ببطولة كأس مصر للشباب مواليد 2001.

• وفي الكرة النسائية: فوز وادي دجلة القسم الأول للدوري، كما تأهل من القسم الثاني منتخب السويس ومركز شباب المعمورة ومستقبل وطن ، بالإضافة إلى فوز الجونة ببطولة كأس مصر.

• فوز الإعلاميين بدوري كرة الصالات وتأهل من القسم الثاني كل من مستقبل وطن والاتصالات.

• بالنسبة للفرق الهابطة للدرجة الأدنى جاءت على النحو التالي:

أولا: القسم الثاني للدوري العام :

-المجموعة الأولى: شبان قنا واسمنت أسيوط ومركز شباب سمسطا وطهطا.

- المجموعة الثانية: جمهورية شبين وسرس الليان والنجوم وطنطا

- المجموعة الثالثة: الجزيرة بمطروح ومالية كفر الزيات وبني عبيد وبيلا.

ثانيًا القسم الثالث للدوري العام:

- المجموعة الأولى: وادي النيل و الهلال والجمهورية بدراو

- الثانية: مكة المكرمة و مركز شباب سوهاج ومركز شباب نجوع مازن

- الثالثة: الوليدية والوادي الجديد والهنداو

- الرابعة: مركز شباب أطسا و مركز شباب أبشواي وأهناسيا

- الخامسة: مركز شباب أوسيم و مركز شباب الصف و جينيس و6 أكتوبر

- السادسة: بهتيم وايروسبورت ومركز شباب قليوب ومركز شباب سراي القبة

- السابعة: القنطرة غرب وسماد السويس وغزل السويس ومركز شباب أبو صوير

- الثامنه: مركز شباب شباس الشهداء ومركز شباب الحنفي والزعفران ومطوبس

- التاسعة: كهرباء طلخا وعمال المنصورة واتحاد المنزلة ودقادوس

- العاشرة: عرب الرمل وديرب نجم ومركز شباب عرابي ومركز شباب ديرب نجم

- الحادي عشر: مركز شباب العبور مركز شباب حوش عيسى ومركز شباب كفر بولين ورشيد

- الثاني عشر: أ. مركز شباب بالوظة ب. الشرطة بمطروح ومركز شباب برج العرب.

• الكرة النسائية:

- القسم الأول: القلعة ودلفي ومركز شباب البرجاية ومركز شباب أجا وكفر سعد

- القسم الثاني: أ. النوبة بالسويس وشباب مطروح والسكة الحديد

- ب: اتحاد الشرطة والأسواق الحرة وشبان أسيوط.

• كرة الصالات: مصر للمقاصة ومركز شباب القنايات