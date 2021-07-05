شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات جنونية فى غرفة ملابس الاتحاد بعد الصعود للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت غرفة ملابس الاتحاد السكندري احتفالات جنونية من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، عقب انتهاء مباراة الاتحاد والإسماعيلى بفوز زعيم الثغر والوصول مرة أخرى للمربع الذهبي.

وهنأ حسام حسن اللاعبين على أدائهم المميز فى المباراة، خاصة فى ظل الغيابات المؤثرة فى صفوف الفريق وتخلف الثنائى روماريو وأكوى عن العودة من بلادهما، وكذلك إصابة خالد الغندور لاعب الوسط فى بداية اللقاء.

وانتهت مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بفوز الاتحاد السكندرى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى والمقامة على استاد الإسماعيلية، وتقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق ارى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزى، محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى، عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى: محمد صبحى، صبرى رحيل، محمود رزق، السيد سالم، مروان عطية، أحمد مانجا، هشام صالح، خالد الغندور، فوزى الحناوى، عمار حمدى، خالد قمر.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 11 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدف.