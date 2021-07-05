شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى .. أحمد ياسر ريان يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب إقامة اليوم الاثنين 5 / 7 / 2021 مباريتان من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف الاسماعيلى نظيرة الاتحاد السكندرى بينما التقى مصر للمقاصة مع وادى دجلة .

الاتحاد السكندري يخطف فوزا قاتلا على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

انتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية.

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، ترتيب هدافى الدورى المصرىبرصيد 15 هدفا، وجاء المغربي أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، في المركز الثانى برصيد 12 هدفا، بينما احتل عمر كمال لاعب المصري المركز الثالث برصيد 11 هدفا بالتساوى مع أحمد سمير، مهاجم طلائع الجيش.