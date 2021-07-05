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جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.. الزمالك يواصل الصدارة والأهلى وصيفا

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الممتاز عقب إقامة مباراتين اليوم الاثنين ببطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بينما التقى مصر المقاصة وادى دجلة.

الاتحاد السكندري يخطف فوزا قاتلا على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

انتهت مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بفوز الاتحاد السكندري 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري والمقامة على استاد الإسماعيلية.

الاتحاد السكندري يخطف فوزا قاتلا على حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

 

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز 

 

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يأتى فى المركز الثانى الاهلى  برصيد 45 نقطة، وفى المركز الثالث المصرى البورسعيدى  برصيد 43 نقطة، وفى المركز الرابع سموحة برصيد 41 نقطة .  

 

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