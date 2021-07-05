شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يخضع لجراحة فى الوجه بعد إصابته أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الطبي لنادي الاتحاد السكندري، أن إصابة خالد الغندور نجم وسط الاتحاد عبارة عن كسر فى عظمة الوجه، موضحا أن اللاعب سيحتاج تدخلا جراحيا، سيتم تحديد موعده خلال ساعات.

وتعرض الغندور لإصابة مرعبة فى أول 10 دقائق من مباراة الإسماعيلي والاتحاد التي جمعت الفريقين اليوم، الاثنين، على ملعب الإسماعيلي، وجاءت الإصابة فى الوجه أسفل العين، وغادر على إثرها المباراة وشارك عبد السميع إبراهيم سيمو بديلا له.

واقترب مسئولو نادي الاتحاد السكندري من التجديد للاعب وسط الفريق خالد الغندور، والذي ينتهى عقده مع زعيم الثغر بنهاية الموسم الجاري، وكان الاتحاد قد حسم موقف السيد سالم، الظهير الأيسر، وأعلن التجديد معه في الفترة الأخيرة، ليبقى الدور على خالد الغندور الذي يمثل أحد أهم الركائز بنادى زعيم الثغر.

ووضع حسام حسن المدير الفني للاتحاد، الغندور على رأس قائمة اهتماماته في الموسم المقبل، وطالب إدارة النادي السكندري برئاسة محمد مصيلحى بحسم هذا الملف قبل نهاية الموسم الجاري.

وصبت الغيابات المؤثرة لنادي الاتحاد في وسط الملعب هذا الموسم، في صالح الغندور الذي يعتبر أهم الركائز التي يعتمد عليها الجهاز الفني للاتحاد السكندري هذا الموسم في وسط الملعب والجناح.