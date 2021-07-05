المقاصة يعلن موقفه من انضمام باسم مرسي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، شروط الموافقة على رحيل أي لاعب في الفريق، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع الزمالك للتعاقد معه.

وقال سليم، في ضيافة قناة "الزمالك" اليوم الإثنين: "مدرسة مصر المقاصة أنتجت العديد من اللاعبين المميزين للكرة المصرية وآخرهم باسم مرسي".

وأضاف: "أعتبر أن باسم مرسي امتدادًا لحسام حسن، لديه الروح والعزيمة، وإن شاء الله يكون هداف الدوري المصري خلال الموسم الجاري، ولي عتاب صغير عنده بعد إضاعته لركلة الجزاء أمام وادي دجلة".

وتابع: "نادي مصر المقاصة يحب أن ينتمي للزمالك ونمتلك علاقات جيدة مع النادي، لكننا على مسافة واحدة من كل الأندية".

وأكد: "هناك مفاوضات بالفعل من جانب نادي الزمالك لضم باسم مرسي، نحن ناد مؤسسي وعصام سراج هو المسؤول عن ملف التعاقدات".

وأتم المدير التنفيذي للمقاصة قائلا: "لدينا 3 شروط لرحيل أي لاعب، وهي رغبة اللاعب، وجود البديل والعامل المادي، لن نقف في طريق أي لاعب وخاصة باسم مرسي".

يذكر أن باسم مرسي (29 عاما) سجل تسعة أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.