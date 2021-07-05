دوري 99 ليس بينهم.. اتحاد الكرة يعلن اعتماد نتائج مسابقات الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد نتائج مسابقات الموسم الحالي بعد انتهائها عدا مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

ولم يتطرق اتحاد الكرة في بيانه للحديث عن الفريق الفائز بدوري مواليد 99،الذي شهد حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد واقعة مباراة القطبين.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة فاصلة لبطولة الجمهورية مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك بعد تساويهم في عدد النقاط .

وشهدت بطولة الجمهورية حالة من الجدل حول بها بعد المباراة التي جمعت الأهلي والزمالك في نهاية المسابقة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف؛ إذ يتمسك مسؤولو القلعة البيضاء بكون حسم المسابقة بفارق الأهداف، بينما يتمسك مسؤولو القلعة الحمراء ببند المواجهات المباشرة لحسم البطولة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

تأهل أندية الشرقية للدخان وكوكاكولا وفاركو من المجموعات الثلاث للقسم الثاني لمسابقة الدوري العام للقسم الأول.

وفي مسابقات الناشئين:

فوز الأهلي ببطولة مواليد 2001

فوز الزمالك ببطولة مواليد 2003

فوز الأهلي عن طريق القرعة ببطولة مواليد 2006

فوز حرس الحدود ببطولة كأس مصر للشباب مواليد 2001.

وفي الكرة النسائية:

فوز وادي دجلة القسم الأول للدوري، كما تأهل من القسم الثاني منتخب السويس ومركز شباب المعمورة ومستقبل وطن ، بالإضافة إلى

فوز الجونة ببطولة كأس مصر.

فوز الإعلاميين بدوري كرة الصالات وتأهل من القسم الثاني كل من مستقبل وطن والاتصالات.