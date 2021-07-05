رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع ماركوس باولو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن نادي اتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني اليوم الاثنين تعاقده مع المهاجم البرتغالي الشاب ماركوس باولو.

وبات باولو لاعب المنتخب البرتغالي للشباب تحت 19 عاما، أول صفقة لاتلتيكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم باولو /20 عاما/ إلى اتلتيكو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فلومينينسي البرازيلي.

وسيواجه باولو منافسة شرسة في خط هجوم اتلتيكو، بوجود لويس سواريز وجواو فيليكس وتوماس ليمار وانخل كوريا.

وسجل باولو 14 هدفا لفلومينينسي رغم أن لا يلعب كمهاجم صريح بل يفضل اللعب تحت المهاجمين.

ورغم أن والدي باولو برازيليين فإن اللاعب تدرج في صفوف المنتخب البرتغالي وصولا لمنتخب الشباب تحت 19 عاما، نظرا لأن جده كان برتغاليا.

ويحمل اللاعب جواز سفر أوروبي وبالتالي لن يتم اعتباره لاعبا أجنبيا في اتلتيكو.