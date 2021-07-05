كرة يد.. مصر تخسر أمام فرنسا بـ"سيناريو قاتل" استعدادًا للأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

خسر المنتخب المصري لكرة اليد المباراة الودية التي جمعته مع نظيره الفرنسي في باريس بنتيجة 31-30، في إطار استعدادات الفريقين؛ لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل 16-16، قبل أن ينجح منتخب فرنسا في التفوق بفارق أربعة أهداف، بعد مرور 15 دقيقة من زمن النصف الثاني للقاء.

عاد المنتخب المصري في النتيجة خلال الدقائق المتبقية من المواجهة، قبل أن يتفوق على فرنسا أمام 5000 مشجع بفارق ثلاثة أهداف حتى آخر ثلاث دقائق من المواجهة.

واستطاع المنتخب الفرنسي أن يتعادل مع مصر بنتيجة 30-30 في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يهدر فرصة تسجيل هدف الفوز مع احتساب خطأ لصالحه قبل نهاية اللقاء بثانية واحدة.

وتصدى علي زين لتصويبة نيكولا كراباتيتش في خطأ الثانية الأخيرة، إلا أن حكمي اللقاء فرنسيي الجنسية قررا طرد اللاعب المصري واحتساب رمية جزائية جاء منها هدف الفوز.

وسبق لمنتخب مصر أن تفوق على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف في مباراة ودية سابقة، قبل أن يخسر أمام إسبانيا بفارق هدف في مدريد، ومن ثم الهزيمة القاتلة أمام فرنسا.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أولمبياد طوكيو، التي تقام خلال شهر يوليو الجاري، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم: "الدنمارك، السويد، البرتغال، اليابان والبحرين".