شاهد فيديو اهداف مباراة الاسماعيلي والاتحاد في الدوري المصري..خالد قمر يُسجل ويصنع

شاهد فيديو اهداف مباراة الاسماعيلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري ضمن مباريات اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، في إطار منافسات الجولة 28 والتي أقيمت على ستاد الاسماعيلية، بإدارة من الحكم أحمد الغندور.

أوقف الاتحاد السكندري انتصارات مضيفه الاسماعيلي عندما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق خالد قمر عند الدقيقة 65 بضربة رأسية، وأدرك البديل الانجولي آري بابيل التعادل للإسماعيلي فى ي الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وفي الوقت القاتل من زمن المباراة سجل البديل عبد الغني محمد هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 88 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وهو الفوز الثالث للاتحاد السكندري في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة فرفع رصيده الى 41 نقطة وصعد إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري.

على الجانب الآخر تعرض الاسماعيلي للخسارة العاشرة هذا الموسم في الدوري والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاسماعيلي والاتحاد في الدوري المصري