موعد مباراة الارجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الارجنتين وكولومبيا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 مع القنوات الناقلة والمعلق، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

تُقام مباراة الارجنتين وكولومبيا على استاد ماني جارينشا الوطني بمدينة برازيليا، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

حجز منتخب الارجنتين تذكرة عبوره إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، بعد فوزه على منتخب الإكوادور في دور الثمانية بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت على استاد ماني جارينشا الوطني يوم الأحد الماضي.

في المقابل، تأهل منتخب كولومبيا على حساب أوروجواي بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بنتيجة (0-0).

ويدخل منتخب الارجنتين المباراة بصفوفٍ مكتملة، بينما يفتقد منتخب كولومبيا لاعب خط وسط نادي بورتو البرتغالي “ماتيوس أوريبي”، بسبب الإصابة.

ويحين موعد مباراة الارجنتين وكولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا، يوم الاربعاء 7 يوليو 2021 وتنطلق صافرة البداية، في تمام الساعة 01:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 03:00 بتوقيت مصر، 04:00 بتوقيت السعودية، 05:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الارجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على سبورت تي في 2 البرتغالية.

حكم مباراة الارجنتين وكولومبيا

يُدير مباراة الارجنتين وكولومبيا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، الحكم الفنزويلي “خيسوس نويل فالينزويلا سايز”، الذي بدأ التحكيم في عام 2011، وحصل على الشارة الدولية في عام 2013.

وسبق للحكم صاحب الـ37 عامًا إدارة مباراة واحدة في بطولة كوبا أمريكا 2021، وكانت بين الارجنتين وباراجواي في الجولة الثالثة بدور المجموعات، وانتهت بفوز التانجو بهدفٍ دون رد، واستخدم فيها الحكم الفنزويلي البطاقة الصفراء 3 مرات.

تاريخ مواجهات الارجنتين وكولومبيا في كوبا أمريكا

تقابل الارجنتين وكولومبيا في 14 مباراة سابقة ببطولة كوبا أمريكا، ويمتلك راقصو التانجو الأفضلية بتحقيق الانتصار في 7 مناسبات، آخرها في دور المجموعات من نسخة 2007 بنتيجة (4-2).

وحقق منتخب كولومبيا الفوز على الارجنتين في بطولة كوبا أمريكا 3 مرات، آخرها في دور المجموعات من النسخة الماضية 2019، بنتيجة (2-0).

وسيطر التعادل على 4 مناسبات جمعت الارجنتين وكولومبيا في بطولة الكوبا، من ضمنها مباراة ربع النهائي بنسخة 2015، وفاز التانجو بركلات الترجيح، ومباراة نصف نهائي نسخة 1993، وابتسمت ركلات الترجيح إلى الأرجنتينيون أيضًا، بينما كان التعادلين الباقيين في دور المجموعات بنسخة 1993، و2011.

ويعود أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين ببطولة كوبا أمريكا لمنتخب الارجنتين بنتيجة (9-0) في نسخة 1945، التي أقيمت بنظام الدوري في “تشيلي”، وتوج التانجو باللقب الخامس حينها.

وسجل منتخب الارجنتين 38 هدفًا في شباك كولومبيا بجميع المواجهات التي جمعتهما في بطولة كوبا أمريكا، بينما أحرز الكافيتيروس 12 هدفًا فقط في شباك التانجو.