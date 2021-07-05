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الامارات | حكم إماراتي يدير نهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما

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منصور السندي ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حكم إماراتي يدير نهائي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الدولي الإماراتي سلطان محمد صالح، لإدارة المباراة النهائية في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما التي تجمع غدا الثلاثاء بين المنتخبين السعودي والجزائري في استاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء اختيار سلطان محمد صالح وعلي النعيمي لقيادة هذه المباراة بعد تميزهما في المباريات التي شاركا فيها في هذه البطولة وظهرا بمستوى لافت جدا من خلال قراراتهما التحكيمية.

وقال اتحاد كرة القدم في تغريدة على حسابه الرسمي عبر" توتير" تعد هذه البطولة هي الأولى خارجيا بالنسبة للحكم سلطان محمد صالح الذي حصل على الشارة الدولية في التحكيم خلال العام الحالي.

ويعاون الحكم سلطان محمد صالح ،الحكم الدولي المساعد علي النعيمي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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