شكرا لقرائتكم خبر هل يلحق مولر وهوملز بكروس في قرار الاعتزال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تبقي أيام قليلة على ختام كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، تتساءل الجماهير الألمانية عن مصير توماس مولر وماتس هوملز وإيلكاي جوندوجان مع المنتخب، بعد الخروج المبكر للفريق من البطولة، لكن اللاعبين لا يزالون ملتزمين الصمت كما هو حال

المدرب الجديد للمنتخب هانزي فليك والذي سيكون عليه حسم القرارات.

وعقب خروج المنتخب من دور الـ16 بالبطولة إثر الهزيمة أمام نظيره الإنجليزي 0 / 2 ، حسم لاعب ريال مدريد الإسباني توني كروس موقفه، بإعلان اعتزاله اللعب الدولي، وذلك بعد أن شارك في 106 مباريات مع المنتخب وتوج معه بلقب كأس العالم 2014.

وأشار كروس إلى أنه كان قد اتخذ القرار قبل انطلاق البطولة الحالية، بينما التزم مولر وهوملز وجوندوجان وكذلك الحارس مانويل نوير الصمت.

وكان قائد المنتخب مانويل نوير (35 عاما) قد صرح في وقت سابق بأنه يشعر بحال جيد بالشكل الكافي للاستمرار، وذلك مع تبقي 16 شهرا على انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتجاوزت أعمار كل من مولر وهوملز وجوندوجان الثلاثين عاما، وتحوم الشكوك بشكل خاص حول إمكانية استمرار جوندوجان كلاعب أساسي بالمنتخب تحت قيادة هانزي فليك الذي يحل مكان يواخيم لوف في تدريب المنتخب.

وكان لوف قد أعاد مولر لاعب بايرن ميونخ وهوملز لاعب بوروسيا دورتموند إلى المنتخب قبل البطولة الأوروبية، وذلك بعد نحو عامين من استبعادهما من المنتخب.

وحتى لو لم يعد اللاعبان مطلوبان، فإنهما بحاجة الآن على الأقل إلى ما يحفظ ماء الوجه بالنسبة لهما.

وشكل مولر عنصرا أساسيا في بايرن ميونخ تحت قيادة فليك، لكن الصورة ليست واضحة الآن حول ما إذا كان الحال سيكون كذلك في المنتخب.

أما هوملز، فقد صرح بأنه ليس متعجلا فيما يتعلق بالقرار حول مستقبله، وأضاف «سأفعل ذلك في وقت ما خلال أسابيع قليلة».

ولا شك في أن هانزي فليك سيوجه أنظاره إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، حيث سيسعى لاعبون أمثال آرني ماير قائد منتخب تحت 21 عاما وجوردان توروناريجا، لإقناعه.