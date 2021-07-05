60 ألف متفرج يدعمون إنجلترا أمام الدنمارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعين منتخب إنجلترا بملعب ويمبلي العريق لتحقيق حلم جماهيره بالتتويج بكأس أمم أوروبا (يورو 2020) للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتاج فريق المدرب جاريث ساوثجيت للحفاظ على تركيزه في لقاءين آخرين للفوز بثاني لقب كبير لإنجلترا بعد التتويج بكأس العالم عام 1966.

وقاد قائد المنتخب هاري كين منتخب الأسود الثلاثة للفوز 4 / 0 على أوكرانيا السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما، ليضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع الدنمارك غدا على ملعب ويمبلي.

في المقابل، تلتقي إيطاليا مع إسبانيا اليوم على نفس الملعب.

وتتقاسم إسبانيا مع ألمانيا الرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بأمم أوروبا برصيد ثلاثة ألقاب، فيما توجت إيطاليا والدنمارك بلقب وحيد لكل منهما، وظلت إنجلترا بلا لقب حتى الآن.

ولكن مع السماح بتواجد 60 ألف متفرج في المدرجات لحضور المربع الذهبي والمباراة النهائية -وهي خطوة ينظر إليها خبراء الصحة بقلق وسط جائحة فيروس كورونا- سيحظى المنتخب الإنجليزي بدعم الجماهير في قبل النهائي والنهائي المحتمل.

وقال القائد كين « نحن على المسار الصحيح ولكن لدينا مباراة صعبة للغاية قادمة، سيكون لدينا 60 ألف شخص في الملعب ونريد أن نجعلهم فخورين بنا».