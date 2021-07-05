ماكس وأميري وأرنولد كبار الألمان بالأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استدعى المدير الفني للمنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم شتيفان كونتس، الثلاثي ماكس كروس ونديم أميري وماكسيميليان أرنولد إلى جانب 7 لاعبين ممن توجوا مع منتخب الشباب ببطولة أوروبا لمنتخبات تحت 21 عاما، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأعلن كونتس أمس أن كروس مهاجم يونيون برلين وأميري وأرنولد لاعبي خط وسط باير ليفركوزن وفولفسبورج، على الترتيب، سيكونون اللاعبين الثلاثة فوق السن، الذين سيسمح لهم بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي (تحت 23 عاما).

وكان أرنولد وأميري قد توجا تحت قيادة كونتس بلقب بطولة أوروبا لمنتخبات تحت 21 عاما في 2017، بينما كان كروس (33 عاما) قد استبعد من قائمة المنتخب الأول بقرار المدير الفني يواخيم لوف في عام 2016 لأسباب انضباطية.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي 7 لاعبين كانوا ضمن منتخب الشباب الذي تغلب على نظيره البرتغالي في نهائي بطولة أوروبا للشباب في يونيو الماضي، وهم نيكلاس دورش (جينت البلجيكي) وإسماعيل جاكوبس (كولون) وآرني ماير (هيرتا برلين) وأموس بيبر (أرمينيا بيليفيلد) وديفيد روم (هوفنهايم) وأنتون ستاخ (جريتر فورت) وجوشوا فاجنومان (هامبورج).

وسيكون فلوريان مولر حارس مرمى شتوتجارت، الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي.

ويتوجه المنتخب الألماني إلى اليابان في 13 يوليو الحالي، ويستهل مشواره في المنافسات يوم 22 يوليو بمواجهة المنتخب البرازيلي.

وبعدها، يلتقي المنتخب الألماني في مباراتيه الأخريين بمجموعته، مع منتخبي السعودية وكوت ديفوار يومي 25 و28 يوليو، على الترتيب.

وأبدى كونتس أسفه إزاء رفض بعض أندية الدوري الألماني (بوندسليجا) السماح للاعبيها بالمشاركة في الأولمبياد.