أنس أول عربية بثمانية ويمبلدون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت النجمة التونسية أنس جابر انطلاقتها القوية في بطولة ويمبلدون للتنس، وأصبحت أول لاعبة عربية تصل إلى دور الثمانية بالبطولة، بعدما تغلبت على البولندية ايجا شفيونتيك 5 / 7 و6 / 1 و6 / 1 أمس ضمن منافسات الدور الرابع.

وكان الفوز على شفيونتيك، المصنفة السابعة للبطولة، هو الثالث على التوالي لأنس جابر أمام بطلة سابقة في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.

وأصبحت أنس أول من يصل إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون من لاعبي ولاعبات الدول العربية، منذ أن تأهل المصري إسماعيل الشافعي، المصنف الـ34 على العالم سابقا، لهذا الدور في البطولة في عام 1974.

وكانت أنس جابر قد وصلت إلى دور الثمانية أيضا في بطولة أستراليا المفتوحة 2020.

وصعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا، إلى دور الثمانية للمرة الأولى في سجل مشاركاتها بمنافسات الفردي ببطولات جراند سلام، بعدما تغلبت على إيلينا ريباكينا 6 / 3 و4 / 6 و6 / 3 .

وكانت سابالينكا الوحيدة من بين أول 20 مصنفة في البطولة، التي لم يسبق لها الوصول إلى دور الثمانية في أي من بطولات جراند سلام، لكنها نجحت أخيرا في تحقيق الإنجاز.

وستتصارع سابالينكا مع أنس جابر في دور الثمانية، على بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في بطولات جراند سلام.