فينجر يسعى لإقناع يويفا بالمقترح السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي، الفرنسي آرسين فينجر درجات إقناع القوى الكروية في أوروبا بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلا من إقامتها الحالية كل 4 سنوات.

كما يقترح فينجر في الوقت نفسه تخفيف عبء المباريات الدولية على اللاعبين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اقترح على الاتحاد الدولي في جمعيته العمومية التي عقدت في مايو الماضي تنظيم كأس العالم كل سنتين، بدورها وافقت الجمعية العمومية للفيفا، على الاقتراح وعملت على تكليف الإدارة التنفيذية في الفيفا بدراسة جدوى للاقتراح الذي حصل على موافقة 166 عضوا مقابل رفض 22 آخرين من أصل 209 اتحادات يحق لها التصويت.

وقال فينجر الذي يشغل مدير تطوير كرة القدم العالمية «إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم، عليك أن تفكر في هذا. لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة لليويفا، هناك 156 دولة أخرى في العالم».

وأضاف «هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، ومنها 133 منها لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم. وهذه الدول تنظر على كأس العالم كل 4 سنوات دون أن يكون لديها فرصة للمشاركة فيها».

وأضاف فينجر إنه لا يريد أيضا مشكلة مع اليويفا الذي يقيم بطولته القارية كل 4 سنوات بالتبادل مع نهائيات كأس العالم.

ومن أجل تخفيف أي توترات، اقترح فينجر تغيير فترة انضمام اللاعبين للمنتخبات من عدة فترات قصيرة إلى فترة أو اثنتين أطول مع خوض عدد أقل من المباريات.

وقال « المنتخبات الوطنية يمكن أن تتجمع في أكتوبر لمدة شهر على أن تقام جميع التصفيات المؤهلة للبطولة في الصيف التالي، بعد أن تكون هناك فترات راحة مضمونة وهذا سيعني سفر أقل للاعبين والمزيد من الوضوح والاستمرارية لجميع المشاركين وتقليل مخاطر الإصابة».

وأضاف «تخيل الأمر بالطريقة التالية: كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، 2027 بطولة أوروبية وبطولات قارية أخرى، كأس العالم مرة أخرى في عام 2028، وهكذا».