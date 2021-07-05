محافظ الأحساء يستقبل أبطال الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بمقر المحافظة أمس، رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالأحساء خالد القرينيس، وأعضاء مجلس الإدارة وعددا من لاعبي الفريق عقب تحقيقهم المركز الأول في بطولة المملكة في لعبة البوتشيا وكرة القدم الذهنية والمركز الثاني في ألعاب القوى للكبار للرجال وألعاب القوى للإناث على مستوى المملكة.

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