الفتح للأهلي: حقنا كاملا من انتقال المجحد

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وأكدت مصادر للصحيفة أن إدارة الفتح متمسكة بحقها في الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات بتاريخ 2 مارس 2021 القاضي بإلزام الأهلي بوجوب سداد كامل المبلغ، إضافة إلى 5 آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى.
من جانب آخر أنهت إدارة النادي إجراءات انتقال لاعب نادي هجر حسن المحمد صالح (22 عاما) بعقد احترافي مدته 5 أعوام.
على صعيد متصل تواصلت تدريبات الفريق أمس بمشاركة عدد من اللاعبين بعد نهاية فترة الحجر الصحي التي قضوها عقب عودتهم من بلدانهم، فيما سيلتحق البيروفي كويفا والمغربي مروان سعدان بالفريق في معسكره بالنمسا (11 يوليو) عقب الفراغ من المشاركة مع منتخبي بلديهما.
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