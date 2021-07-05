شكرا لقرائتكم خبر الفتح للأهلي: حقنا كاملا من انتقال المجحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت إدارة نادي الفتح جدولة المتبقي من مستحقات صفقة انتقال اللاعب محمد المجحد للأهلي والبالغة 6 ملايين ريال.

وأكدت مصادر للصحيفة أن إدارة الفتح متمسكة بحقها في الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات بتاريخ 2 مارس 2021 القاضي بإلزام الأهلي بوجوب سداد كامل المبلغ، إضافة إلى 5 آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى.

من جانب آخر أنهت إدارة النادي إجراءات انتقال لاعب نادي هجر حسن المحمد صالح (22 عاما) بعقد احترافي مدته 5 أعوام.

على صعيد متصل تواصلت تدريبات الفريق أمس بمشاركة عدد من اللاعبين بعد نهاية فترة الحجر الصحي التي قضوها عقب عودتهم من بلدانهم، فيما سيلتحق البيروفي كويفا والمغربي مروان سعدان بالفريق في معسكره بالنمسا (11 يوليو) عقب الفراغ من المشاركة مع منتخبي بلديهما.