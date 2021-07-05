أخضر الشباب يطمح للتتويج بذهب العرب

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وانطلقت البطولة بمشاركة 16 منتخبا من بينها 4 منتخبات غير عربية شاركت بدعوة من الاتحاد العربي وهي: السنغال والنيجر وأوزبكستان وطاجيسكتان.
وتأهل الأخضر الذي يقوده الوطني صالح المحمدي من دور المجموعات إلى ربع النهائي بعد أن حل وصيفا في المجموعة الرابعة التي ضمت معه منتخبات تونس واليمن وأوزبكستان، جامعا 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.
وفي دور الثمانية، أطاح بحامل اللقب المنتخب السنغالي بعد أن فاز عليه بركلات الترجيح 3 /2، حيث انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1/1.
وفي الدور نصف النهائي، تغلب على صاحب الأرض المنتخب المصري 3/ 2 ليتأهل إلى النهائي.
في المقابل فإن المنتخب الجزائري خاض مبارياته ضمن المجموعة الأولى، التي ضمت معه منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا، وتأهل وصيفا أيضا في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة واحدة.
وفي دور الثمانية، فاز الجزائر على نظيره المغربي 4/ 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي من المباراة، قبل أن يفوز على منتخب تونس 2/ 0 في الدور نصف النهائي.
على صعيد آخر اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم 16 منتخبا للمشاركة في بطولة كأس العرب للناشئين، والتي ستقام في المغرب نهاية شهر يوليو الحالي.
وأبان الاتحاد العربي عبر صفحته الرسمية على تويتر أن البطولة ستقام خلال الفترة من 29 يوليو الحالي إلى 15 أغسطس المقبل.
والمنتخبات المشاركة هي: السعودية -مصر- المغرب - تونس - الجزائر - الكويت - الإمارات - البحرين - العراق - فلسطين - ليبيا - جيبوتي - لبنان - موريتانيا - الصومال واليمن.
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