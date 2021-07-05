اخبار الرياضه

أبرز مباريات اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أمم أوروبا (نصف النهائي)

إيطاليا وإسبانيا على ملعب ويمبلي 10:00م

كوبا أمريكا (نصف النهائي)

البرازيل وبيرو بملعب ماني جارينشا الوطني 2:00 ص

نهائي كأس العرب تحت 20 سنة

السعودية والجزائر باستاد القاهرة الدولي 8:00م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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