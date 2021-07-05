الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا بنظام المباراة الواحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توصيات لجنة المسابقات الخاصة بإعادة جدولة مباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي 2021 اعتبارا من الدور ربع النهائي، لتقام أدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وجاء هذا القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات التي تفرضها جائحة (كوفيد-19) والقيود المفروضة على السفر في مختلف أرجاء القارة، حيث وافق المكتب التنفيذي على تقليل سفر الأندية المشاركة، مع الالتزام بحماية صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق والمسؤولية وكافة أطراف اللعبة.

ثبات دور الـ16

وصادق المكتب التنفيذي على مقترح إقامة ربع نهائي وقبل نهائي دوري الأبطال بنظام التجمع لمنطقتي الشرق والغرب، على أن يتم فتح باب تقديم الطلبات للاتحادات الوطنية من غرب آسيا، لاستضافة نهائي دوري الأبطال2021 من مباراة واحدة، حيث تم تعديل موعد النهائي ليقام من مباراة واحدة يوم 23 نوفمبر بدلا من مباراتين ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر 2021، فيما لن يكون هنالك أي تغيير على مباريات دور الـ16 الذي تأهل إليه الهلال والنصر.

وفي ذات الوقت أخذ المكتب التنفيذي التأثيرات التي تفرضها ظروف الجائحة على كأس الاتحاد الآسيوي، رغم كل الجهود التي تقوم بها كافة الأطراف المعنية من أجل استكمال مباريات دور المجموعات بنظام التجمع، ولضمان الالتزام باستكمال البطولة، فقد وافق المكتب التنفيذي على إبقاء هيكل البطولة كما هو بحسب توزيع المناطق.

تعذر إقامة مباراة

وقرر المكتب التنفيذي استكمال البطولة سواء على مستوى المباريات أو المجموعات، وتقرر أن أي مباراة يتعذر إقامتها في مختلف المراحل بسبب ظروف ناشئة عن تأثيرات جائحة (كوفيد 19) سيتم إلغاؤها، وسيتم اعتبار هذا الإلغاء بسبب الظروف القهرية.

جديد روزنامة 2022

كما تمت المصادقة على روزنامة مسابقات الأندية لعام 2022 في دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

وتم الأخذ بعين الاعتبار استمرار وجود المخاطر وعدم اليقين، وكذلك لضمان منح الأندية المشاركة الفترة الكافية للاستعداد، ولذلك تقرر الاستفادة في موسم 2022 من النجاح الكبير والتنظيم الآمن لمسابقات الأندية عامي 2020 و2021.

وبالتالي، فقد تقرر الاستمرار بإقامة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2022 بنظام التجمع، وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة فقط مثل النسخة الحالية.

وفي ضوء التغييرات على برنامج ونظام المباريات، فقد راجع الاتحاد القاري نظام احتساب تصنيف الأندية لعامي 2021 و2022.

البرنامج الجديد لدوري أبطال آسيا 2021:

ربع النهائي (مباراة واحدة)

الغرب 16 أكتوبر 2021

الشرق17 أكتوبر 2021

قبل النهائي (مباراة واحدة)

الغرب 19 أكتوبر

الشرق 20 أكتوبر

النهائي (مباراة واحدة)

23 نوفمبر 2021



تقام مباريات ربع وقبل النهائي للغرب والشرق من جولة بنظام التجمع.

المباراة النهائية ستقام في منطقة الغرب.

برنامج دوري أبطال آسيا 2022:

الدور التمهيدي الأول

الغرب: 15 مارس

الشرق: 1 مارس

الدور التمهيدي الثاني

الغرب: 5 أبريل

الشرق: 8 مارس

الدور التمهيدي النهائي

الغرب: 20 أبريل

الشرق: 15 مارس

دور المجموعات (بنظام التجمع، دوري من مرحلتي ذهاب وإياب)

الغرب 10-26 مايو

الشرق 15 أبريل إلى 1 مايو

دور الـ16 (جولة واحدة)

29 - 31 أغسطس

ربع النهائي (جولة واحدة)

12-14 سبتمبر

قبل النهائي (جولة واحدة)

11-12 أكتوبر

النهائي (مباراة واحدة تجري بمنطقة الشرق)

29 أكتوبر