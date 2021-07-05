شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يرفض عروضا مغرية لرحيل إسلام طارق حارس مرمى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الجونة رحيل إسلام طارق حارس مرمى الفريق الكروى الأول، بعدما تلقى عروضا من بعض أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للجونة، أن إسلام طارق من العناصر الأساسية للفريق ولا سبيل للتخلى عنه، خاصة فى ظل تراجع مستوى معظم حراس الدورى وتمسك الأندية بالحراس المميزين ما يعنى صعوبة وجود البديل المناسب فى فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح المصدر أن إسلام طارق مستمر مع الجونة فى الفترة المقبلة فى ظل قناعة رضا شحاتة المدير الفنى للفريق الساحلى بإمكانيات اللاعب، موضحا أن بعض الأخطاء والهفوات التى ارتكبها وكان أخرها أمام الإنتاج الحربى لم تزعزع ثقة الجهاز الفنى فى الحارس.

عقد إسلام طارق مع الجونة ينتهى فى صيف 2022 حيت اتم انتقاله من نادى طنطا فى يناير 2020 لمدة موسمين ونصف، ونجح الحارس فى تقديم مستويات كبيرة مع الجونة.

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة الإنتاج الحربى والجونة التى أٌقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل للجونة عمر السعيد فى الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل الإنتاج الحربى عن طريق مصطفى البدرى الذى استغل خطأ إسلام طارق حارس الفريق الساحلى فى الدقيقة الثامنة.

بهذه النتيجة احتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

بينما ارتقى الجونة إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.