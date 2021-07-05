شكرا لقرائتكم خبر عن التشخيص الطبي يحدد حجم الإصابة المرعبة للغندور في مباراة الاتحاد والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر خالد الغندور، نجم وسط الاتحاد السكندري، التشخيص الطبي لتحديد حجم الإصابة المرعبة التي تعرض لها في أول 10 دقائق من مباراة الإسماعيلي والاتحاد المقامة حاليا على ملعب الإسماعيلي.

وتعرض الغندور لإصابة قوية في الوجه، غادر على أثرها المباراة، ونزل عبد السميع إبراهيم سيمو بديلا له، وفي انتظار التشخيص الطبي للحالة.

انتهي الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندرى بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري والمقامة علي استاد الإسماعيلية.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فوزي، محمد عادل، محمد عمار، مروان صحراوى، باهر المحمدى، عمر الوحش، محمد حسن، محمد صادق، فخر الدين بن يوسف، شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحى، صبرى رحيل، محمود رزق، السيد سالم، مروان عطية، أحمد مانجا، هشام صالح، خالد الغندور، فوزى الحناوى، عمار حمدى، خالد قمر.

بدأت أحداث المباراة حماسية، وتعرض خالد الغندور، لاعب الاتحاد السكندري، لإصابة قوية فى الدقيقة 5 أدت إلى خروجه من الملعب، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.