شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يؤجل حسم اختيار المدير الفنى الجديد خلفا لهانى العقبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار راجح وهبة، نائب رئيس الترسانة، عن تأجيل إدارة الشواكيش ملف اختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة، بعد توجيه الشكر لهانى العقبى، الذى رحل بعد نهاية آخر مباريات الفريق يوم الجمعة، والخسارة من كوكاكولا بهدف نظيف، وصعود الفائز لدورى الأضواء.

وقال راجح وهبة، إن طارق سعيد، رئيس الترسانة، يقود ملف البحث عن مدير فنى جديد؛ لكونه المشرف على الكرة منذ بداية عهد مجلس الإدارة، ولا يتدخل أحد في عمله وفقا لسياسة تقسيم الأدوار داخل مجلس الشواكيش.

ووفقا لمصادر يترقب مسئولو الترسانة مصير مدربى ولاعبي الفرق الصاعدة للدورى الممتاز للتفاوض مع بعضهم، بخلاف دراسة أسماء أخرى تم ترشيحها من الوكلاء، حيث إن هناك رغبة في التعاقد مع مدير فنى صاحب خبرات في صعود الفرق من القسم الثانى إلى الممتاز.

وتولى تدريب الترسانة فى الموسم المنقضى علاء نوح، والذى رحل فى الأسابيع الأخيرة، ليقود الشرقية للدخان للصعود، بينما تولى هانى العقبى لفترة مؤقتة ورحل فى ختام الموسم.