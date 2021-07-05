الامارات | اتحاد كرة القدم يعلن تعيينات جديدة في إدارة الحكام

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة القدم يعلن تعيينات جديدة في إدارة الحكام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن تعيين الانجليزي لي بروبرت مديرا لإدارة الحكام وريتشارد ميلين مديرا فنيا لإدارة الحكام ، وذلك في إطار المساعي الرامية لتطوير أداء الحكام الإماراتيين ورفع مستوياتهم.

وجاء اختيار لي بروبرت استنادا على خبرته الميدانية الواسعة في مجال التحكيم التي تمتد لأكثر من عشرين عاما بوصفه حكما عاملا بالاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.

وبدأ لي مشواره مع التحكيم في العام 1999 وانضم إلى حكام النخبة لإدارة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في 2007 وخلال مسيرته التحكيمية الطويلة أدار لي بروبرت عدداً كبيراً من المباريات المهمة من بينها نهائي كأس انجلترا في عام 2014 .

على الجانب الآخر يعتبر ريتشارد ميلين المدير الفني الجديد لإدارة الحكام من المتخصصين المميزين في مجالات التدريب والتأهيل الرياضي حيث عمل مسؤولاً اقليمياً عن تطوير وتدريب الحكام .

وأوضح سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام أن تعيين لي بروبرت وريتشارد ميلين يأتي ضمن خطط اللجنة لتطوير جهاز التحكيم وتدريب الحكام وتأهيلهم للقيام بمهامهم على المستويين المحلي والقاري مشيراً إلى أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية يستهدف تحسين قدرات قضاة الملاعب وتطوير مستوياتهم.

وقال إن اختيار مدير إدارة الحكام والمدير الفني جاء من واقع الخبرة الكبيرة التي يتمتعان بها ونأمل أن يستفيد منها حكامنا في رفع قدراتهم واكتساب مزيد من المعارف التي تعينهم على تحسين الأداء والظهور بالصورة اللائقة خاصة وأن الاتحاد يضع ثقته الكاملة في الكادر الوطني ويدعمه بقوة.

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