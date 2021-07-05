الامارات | محمد بن راشد يعتمد قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل برئاسة منصور بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل برئاسة منصور بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونص القرار على تعيين الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائبا للرئيس، وعضوية كل من سعادة مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، ومحمد سعيد راشد علي الشحي.

جدير بالذكر أن هيئة الإمارات لسباق الخيل هي المؤسسة المُعترف بها دولياً لإدارة شؤون سباق الخيل في الدولة، إذ تقوم الهيئة بإدارة جميع جوانب هذه الرياضة، بالإضافة إلى ترخيص جميع المدربين والفرسان والمسؤولين في هذا المجال، وتسجيل الخيول في السباقات، وغيرها من المهام ذات العلاقة بتطوير قطاع سباق الخيل وتخصصاته في الدولة.

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