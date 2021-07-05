دوري ابطال اسيا: كاواساكي فرونتيل يواصل تألقه وسقوط لـ بكين غوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة ​دوري ابطال اسيا​ لكرة القدم، واصل ​كاواساكي فرونتيل​ بطل اليابان انتصاراته حيث حقق فوزاً مهماً على ​يونايتد سيتي​ وبواقع 2 - 0، محققا فوزه الرابع على التوالي بثنائية كي تشينين وتاتسويا هاسيغاوا.



وفي مباريات اخرى، انتصر فريق ​دايغو​ من كوريا الجنوبية على ضيفه بكين غوان الصيني بنتيجة 3 - 0، وسقط فريق فيتييل الفيتنامي امام مضيفه بانكوك غلاس باثوم يونايتد التايلاندي بواقع 3 – 1.

واختتمت فرق غرب آسيا مباريات دور المجموعات، ويقام دور الـ 16 في أيلول، بينما يلعب النهائي يوم 23 تشرين الثاني في ملعب محايد.