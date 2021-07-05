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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوري ابطال اسيا: كاواساكي فرونتيل يواصل تألقه وسقوط لـ بكين غوان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021
ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا لكرة القدم، واصل كاواساكي فرونتيل بطل اليابان انتصاراته حيث حقق فوزاً مهماً على يونايتد سيتي وبواقع 2 - 0، محققا فوزه الرابع على التوالي بثنائية كي تشينين وتاتسويا هاسيغاوا.
وفي مباريات اخرى، انتصر فريق دايغو من كوريا الجنوبية على ضيفه بكين غوان الصيني بنتيجة 3 - 0، وسقط فريق فيتييل الفيتنامي امام مضيفه بانكوك غلاس باثوم يونايتد التايلاندي بواقع 3 – 1.
واختتمت فرق غرب آسيا مباريات دور المجموعات، ويقام دور الـ 16 في أيلول، بينما يلعب النهائي يوم 23 تشرين الثاني في ملعب محايد.