مولر ينتقد لوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

انتقد توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا استراتيجية مدربه السابق يواكيم لوف طوال بطولة ​يورو 2020​ والتي ودعها المانشافت من الدور ثمن النهائي.



وقال مولر "لقد فشلنا في ظل سعينا الدائم لعدم استقبال أي هدف والانتظار في الخلف معتمدين على استراتيجية دفاعية تهدف للانتظار والترقب".

وأضاف "انكلترا لعبت بنفس طريقتنا لذا كان الفائز من سيسجل اولا وهم فعلوا ذلك وفازوا".

وأكد المهاجم المخضرم أن منتخب بلاده يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين لكنهم بحاجة للتحسن والمزيد من العمل في المستقبل القريب.