ماغواير: نحن نثق بـ ساوثغايت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

أوضح نجم نادي مانشستر يونايتد الانكليزي ​هاري ماغواير​ مدرب ​منتخب انكلترا​ ​غاريث ساوثغايت​ يحظى بثقة جميع اللاعبين بالفعل.



واعتمد ساوثغايت على معظم اللاعبين في قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في ​يورو 2020​ الحالية، حيث تمكن الأسود الثلاثة من الوصول للدور نصف النهائي بالفعل.

وخلال تصريحات له، قال ماغواير: "منذ أن شاركت لأول مرة في إنكلترا، أعتقد أن غاريث كان رائعًا لهذا الفريق، إنه يجلس هنا ويمنحنا كل الثناء".

وأضاف: "لكننا نقدر العمل الذي يقوم به والطريقة التي أسسنا بها ومهاراته في إدارة اللاعبين، لذلك لا يمكنني التحدث بدرجة كافية عن غاريث وطاقمه التدريبي والطريقة التي تعامل بها مع عمله خلال الأربعة أعوام الماضية".

واختتم: "لقد أثبت ساوثغايت خلال السنوات الأربع الماضية أنه من الصعب دائمًا أن تكون مدير فني لمنتخب إنكلترا، فعليك إرضاء الجميع ، وخاصًة الجمهور، من حيث طريقة الإعداد والاختيارات في التشكيلة، نحن نثق به، أيا كان الفريق الذي يختاره أو أي أسلوب اللعب الذي يريد أن يتماشى معه ، فهو الأفضل لهذا المنصب، أعتقد أننا في مكان أفضل بكثير مما كنا عليه في كأس العالم، تجربة ذلك ، تعلمنا منها وكذلك تجربة المباريات بينهما ، نحن نشعر أننا نتحسن في كل مباراة نلعبها".