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ماونت: بنزيما ومودريتش هما أصعب خصمين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

تحدث لاعب فريق و​منتخب إنكلترا​ ​ماسون ماونت​ عن أصعب خصمين لعب ضدهما في الموسم السابق.

وصرح ماونت قائلا: "كريم بنزيما ولوكا مودريتش هما أصعب خصمين واجهتهما هذا الموسم".

وقد لعب ماونت ضد كريم بنزيما ولوكا مودريتش في مباراتي الذهاب والإياب اللذان جمعا وتشيلسي في نصف نهائي ، وانتهى الأمر ببلوغ البلوز المباراة النهائية وتسجيل ماونت الهدف الثاني في شباك تيبو كورتوا في مباراة الإياب، فضلًا عن المواجهة التي جمعت إنكلترا كرواتيا في دور المجموعات ببطولة ​يورو 2020​.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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