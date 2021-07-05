ماونت: بنزيما ومودريتش هما أصعب خصمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

تحدث لاعب فريق تشيلسي و​منتخب إنكلترا​ ​ماسون ماونت​ عن أصعب خصمين لعب ضدهما في الموسم السابق.



وصرح ماونت قائلا: "كريم بنزيما ولوكا مودريتش هما أصعب خصمين واجهتهما هذا الموسم".

وقد لعب ماونت ضد كريم بنزيما ولوكا مودريتش في مباراتي الذهاب والإياب اللذان جمعا ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى الأمر ببلوغ البلوز المباراة النهائية وتسجيل ماونت الهدف الثاني في شباك تيبو كورتوا في مباراة الإياب، فضلًا عن المواجهة التي جمعت إنكلترا كرواتيا في دور المجموعات ببطولة ​يورو 2020​.