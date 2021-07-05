باولينيو يقترب من الانتقال الى الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

اعلن الإعلامي البرتغالي بيدرو ألميدا ان البرازيلي ​باولينيو​ لاعب برشلونة وغوانزو الصيني السابق يقترب من الانتقالى الى ​النصر​ السعودي.



ونشر ألميدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن باولينيو سينتقل إلى النصر السعودي بعد وصول الطرفين لمرحلة متقدمة من المفاوضات.

وابدت إدارة النصر رغبتها في التوقيع مع باولينيو لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، وتسجيله بدلاً من بيتي مارتينيز مؤقتاً لحين تعافي الأخير من إصابته وعودته للقائمة في الفترة المقبلة.

يذكر ان ادارة النصر تعاقدت مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والنادي في طريقه لحسم ثالث صفقاته العالمية بضم باولينيو.