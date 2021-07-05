اخبار الرياضه

باولينيو يقترب من الانتقال الى الدوري السعودي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باولينيو يقترب من الانتقال الى الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

اعلن الإعلامي البرتغالي بيدرو ألميدا ان البرازيلي ​باولينيو​ لاعب وغوانزو الصيني السابق يقترب من الانتقالى الى ​النصر​ السعودي.

ونشر ألميدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن باولينيو سينتقل إلى النصر السعودي بعد وصول الطرفين لمرحلة متقدمة من المفاوضات.

وابدت إدارة النصر رغبتها في التوقيع مع باولينيو لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، وتسجيله بدلاً من بيتي مارتينيز مؤقتاً لحين تعافي الأخير من إصابته وعودته للقائمة في الفترة المقبلة.

يذكر ان ادارة النصر تعاقدت مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والنادي في طريقه لحسم ثالث صفقاته العالمية بضم باولينيو.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا