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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شابوفالوف يتخطى اغوت ويتقدم في بطولة ويمبلدون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021
حجز لاعب التنس الكندي دينيس شابوفالوف بطاقة دور ربع النهائي خلال منافسات بطولة ويمبلدون المفتوحة لكرة المضرب للرجال التي تقام على الاراضي العشبية في بريطانيا، والتي تعتبر احدى ابرز بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى، بعد الفوز السهل في الدور الثمن نهائي امام الواصل لنصف نهائي النسخة الاخيرة من البطولة، الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت بنتيجة ثلاث مجموعات نظيفة وبواقع 3 - 6 و1 - 6 و5 - 7، فشابوفالوف يحتل حاليًا المرتبة العاشرة مؤقتًا و سيحافظ على ترتيبه ما لم يتوّج هوركاش، الياسيم، سونيغو، خاشانوف أو فوكسوفيتش باللقب.