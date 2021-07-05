شابوفالوف يتخطى اغوت ويتقدم في بطولة ويمبلدون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

حجز لاعب ​التنس​ الكندي دينيس ​شابوفالوف​ بطاقة دور ربع النهائي خلال منافسات ​​​​​بطولة ​​​​ويمبلدون​​​​ المفتوحة​ لكرة المضرب للرجال​​​​ التي تقام على الاراضي العشبية في ​بريطانيا​، والتي تعتبر احدى ابرز بطولات ​الغراند سلام​ الاربعة الكبرى، بعد الفوز السهل في الدور الثمن نهائي امام الواصل لنصف نهائي النسخة الاخيرة من البطولة، الاسباني ​روبرتو باوتيستا​ اغوت بنتيجة ثلاث مجموعات نظيفة وبواقع 3 - 6 و1 - 6 و5 - 7، فشابوفالوف يحتل حاليًا المرتبة العاشرة مؤقتًا و سيحافظ على ترتيبه ما لم يتوّج هوركاش، ​الياسيم​، ​سونيغو​، خاشانوف أو ​فوكسوفيتش​ باللقب.

