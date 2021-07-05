بونوتشي: ايموبيلي شخص جيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

قرر مدافع ​المنتخب الإيطالي​ ​ليوناردو بونوتشي​ الدفاع عن زميله ​شيرو ايموبيلي​ بعد لقطة تدحرجه في الأرض أثناء أحراز هدف الأتزوري في مرمى بلجيكا.



وفي حديث له، قال بونوتشي: "لقد مسك كاحله وبعد ذلك خفف الفرح من الألم، ايموبيلي شخص جيد، ويمكن أن تحدث هذه الأشياء على أرض الملعب، وقد سخرنا منه أيضًا".

وعن مواجهة ​اسبانيا​ في نصف النهائي لبطولة ​يورو 2020​، اختتم: "لا توجد مفضلات، يجب أن ننسى ما حققناه حتى الآن، لويس انريكي لديه أفكار واضحة، وتعرضت إسبانيا لانتقادات، لكنه دافع دائمًا عن الفريق، اسبانيا لديها تقاليد وقد تحسنوا خلال المنافسة، نحن نحترمهم ونعلم أننا يجب أن ندافع جيدًا، ونراقب وصولهم المتأخر إلى منطقة الجزاء".