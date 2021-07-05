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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشيني: نحن بحاجة لتقديم أداءًا رائعًا امام اسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021
طالب مدرب منتخب ايطاليا روبرتو مانشيني من لاعبيه توخي الحذر من المنتخب الاسباني في دور نصف النهائي لبطولة يورو 2020.
وخلال تصريحات له، قال مانشيني: "ستكون مباراة صعبة، أسبانيا مختلفة عن بلجيكا، لكننا سنواجه العديد من الصعوبات، عانينا ضد النمسا بسبب عدوانيتهم ولأنها كانت المباراة الأولى في الأدوار الإقصائية".
وأضاف: "لقد كانت إسبانيا استثنائية خلال السنوات القليلة الماضية، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب مع وجود مدرب ممتاز على رأس القيادة الفنية".
واختتم: "لن يكون الأمر سهلا، نحن بحاجة لتقديم أداء رائع، إسبانيا فريق كبير، نحن في الدور قبل النهائي، لذلك لن يكون الأمر سهلا".