مانشيني: نحن بحاجة لتقديم أداءًا رائعًا امام اسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 يوليه 2021

طالب مدرب ​منتخب ايطاليا​ ​روبرتو مانشيني​ من لاعبيه توخي الحذر من المنتخب الاسباني في دور نصف النهائي لبطولة ​يورو 2020​.



وخلال تصريحات له، قال مانشيني: "ستكون مباراة صعبة، أسبانيا مختلفة عن بلجيكا، لكننا سنواجه العديد من الصعوبات، عانينا ضد النمسا بسبب عدوانيتهم ​​ولأنها كانت المباراة الأولى في الأدوار الإقصائية".

وأضاف: "لقد كانت إسبانيا استثنائية خلال السنوات القليلة الماضية، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب مع وجود مدرب ممتاز على رأس القيادة الفنية".

واختتم: "لن يكون الأمر سهلا، نحن بحاجة لتقديم أداء رائع، إسبانيا فريق كبير، نحن في الدور قبل النهائي، لذلك لن يكون الأمر سهلا".